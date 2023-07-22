Росіяни намагаються панувати у Чорному морі

Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Ворог своїми нічними терорами по містах України намагається залякати людей та змушує піти на їхні умови. Проте окупантам не вдасться довго демонструвати своє "панування" у Чорному морі.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, окупанти значно посилили атаки та урізноманітнили їх використанням різних видів коштовних ракет. Вона також зазначає, що після певної паузи ворог знову почне свої нищівні напади.

"Ворог намагається не просто нищити портову та сільськогосподарську інфраструктури, щоб перетягнути на свій бік зацікавленість "зернової угоди", а більше намагається відвойовувати свій імідж для того, щоб переконати весь світ у тому, що РФ панує у Чорному морі", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Раніше ми писали, що після того, як Російська Федерація вийшла з зернової угоди, Україна шукає нові шляхи транспортування збіжжя. Проте Росія має пам'ятати, що вона не є володаркою Чорного моря і не може в ньому панувати. Верховний головнокомандувач зазначив, що усі країни Чорноморського узбережжя зацікавленні у пролонгації дії зернової угоди.

Нагадаємо, Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.