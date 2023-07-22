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Пытается властвовать в Черном море: Гуменюк о действиях России

22 июля 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне пытаются властвовать в Черном море
Боевые корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг своими ночными террорами в городах Украины пытается запугать людей и заставляет пойти на их условия. Однако оккупантам не удастся долго демонстрировать свое господство в Черном море.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, оккупанты значительно усилили атаки и разнообразили их использованием различных видов ценных ракет. Она также отмечает, что после определенной паузы враг снова начнет сокрушительные нападения.

"Враг пытается не просто уничтожать портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы перетянуть на свою сторону заинтересованность "зернового соглашения", а больше пытается отвоевывать свой имидж для того, чтобы убедить весь мир в том, что РФ властвует в Черном море", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ранее мы писали, что после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки, Украина ищет новые пути транспортировки зерна. Однако Россия должна помнить, что она не владеет Черным морем и не может в нем властвовать. Верховный главнокомандующий отметил, что все страны Черноморского побережья заинтересованы в пролонгации действия зернового соглашения.

Напомним, Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.

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