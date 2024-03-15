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Намагались втекти до Молдови — на Одещині викрили ухилянтів

15 березня 2024 15:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Намагались втекти до Молдови — на Одещині викрили ухилянтів
Прикордонники викрили ухилянтів. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області чоловіки призовного віку намагались втекти до Молдови, оминаючи пункти пропуску. Ухилянтів викрили прикордонники за допомогою дрону, на всіх склали адмінпротоколи. 

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

Троє чоловіків вирішили уникнути мобілізації та втекти до сусідньої країни. Задля цього вони скористались послугами, які знайшли в інтернеті. За 100 тисяч гривень з кожного чоловіка адміністратор одного з телеграм-каналів надав ухилянтам вказівки щодо перетину кордону. План втікачів провалився, адже їх викрили прикордонники.

Яке покарання загрожує

За спробу незаконного перетинання кордону на трьох порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1. Усім чоловікам загрожує накладання штрафу на суму до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки вирішили скористатись послугами з незаконного перетину кордону, які знайшли в інтернеті. Проте план не був реалізований, втікачів та організатора злочинної схеми викрили прикордонники Одеського та Подільського загонів.

Також ми писали, що що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Одеса
Молдова
КПП
штраф
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
злочин
ухилянти

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