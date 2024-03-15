Пытались сбежать в Молдову — в Одесской области разоблачили уклонистов

Пограничники разоблачили уклонистов. Фото: ГПСУ

В Одесской области мужчины призывного возраста пытались бежать в Молдову, минуя пункты пропуска. Уклонистов разоблачили пограничники с помощью дрона, на всех составили админпротоколы.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Детали инцидента

Трое мужчин решили избежать мобилизации и бежать в соседнюю страну. Для этого они воспользовались услугами, которые нашли в интернете. За 100 тысяч гривен с каждого мужчины администратор одного из телеграмм-каналов предоставил уклонистам указания по пересечению границы. План беглецов провалился, их разоблачили пограничники.

Какое наказание грозит

За попытку незаконного пересечения границы на трех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1. Всем мужчинам грозит наложение штрафа на сумму до восьмисот тысяч рублей.

Попытки незаконного пересечения границы в Одесской области

Напомним, что военнообязанные мужчины решили воспользоваться услугами по незаконному пересечению границы, которые нашли в интернете. Однако план не был реализован, беглецов и организатора преступной схемы разоблачили пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Также мы писали, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.