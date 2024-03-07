Намагався підкупити слідчого — в Одесі затримали зловмисника

Поліція затримала чоловіка під час надання хабаря. Фото: Нацполіція

Чоловік був підозрюваним у шахрайстві, проте хотів уникнути будь-яких допитів та відповідальності. Він намагався підкупити правоохоронця, проте це тільки погіршило його становище.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі справи

Група осіб була затримана за підробку чеків в інтернет-крамницях і незаконне отримання товарів. Наприкінці лютого слідчі розпочали провадження за фактом шахрайства, проте один з підозрюваних запропонував заступнику начальника слідчого відділу хабар у розмірі 1 000 доларів. За ці гроші він хотів уникнути перевірок стосовно себе та можливого притягнення до відповідальності. Поліція затримала порушника "на гарячому", кошти були вилучені.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 369 ККУ. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, що двоє патрульних Одещини вимагали хабарі від водія, який керував автівкою у нетверезому стані. В обмін на гроші вони обіцяли, що чоловік уникне відповідальності за правопорушення.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, який за певну суму ухвалював рішення, що дозволяли військовозобов'язаним виїжджати за кордон України.