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Пытался подкупить следователя — в Одессе задержан злоумышленник

7 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пытался подкупить следователя — в Одессе задержан злоумышленник
Полиция задержала мужчину во время предоставления взятки. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина был подозреваемым в мошенничестве, но хотел избежать любых допросов и ответственности. Он пытался подкупить правоохранителя, однако это только усугубило его положение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали дела

Группа лиц была задержана за подделку чеков в интернет-магазинах и незаконное получение товаров. В конце февраля началось расследование по факту мошенничества, однако один из подозреваемых предложил заместителю начальника следственного отдела взятку в размере 1 000 долларов. За эти деньги он хотел избежать проверок относительно себя и возможного привлечения к ответственности. Полиция задержала нарушителя "на горячем", деньги были изъяты.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 3 ст. 369 УКУ. За это преступление ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Напомним, что двое патрульных Одесчины требовали взятки от водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. В обмен на деньги они обещали, что мужчина избегнет ответственности за правонарушение.

Также мы писали, что Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, который за определенную сумму принимал решения, позволявшие военнообязанным выезжать за границу Украины.

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