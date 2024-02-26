Намагався спалити дитину та помешкання — на Одещині затримали зловмисника

Суміш, яку розлив та підпалив зловмисник. Фото: нацполіція

Чоловік різко відреагував на прохання своєї співмешканки виїхати з її квартири. Він ледь не спалив доньку одеситки та саме помешкання.

Про це повідомили в пресслужбі генерального управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

В одній з квартир по вулиці 10 Квітня сталася сварка. Власниця житла вирішила розійтися зі своїм співмешканцем і попросила його виїхати. Чоловіка таке прохання не влаштувало, тож він схопив пляшку з розчинником для фарби, облив ним приміщення кухні та підпалив.

В цей час у приміщенні перебувала також 20-річна донька одеситки. Частина легкозаймистої суміші потрапила на штани дівчини й спалахнула, як і все навколо. Потерпіла отримала опіки нижніх кінцівок першого та другого ступенів. Лікарі надали необхідну допомогу, наразі загрози її життю немає.

Яке покарання загрожує

Чоловіка звинуватили за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За цей злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який побив 2-річну дитину. Дворічний хлопчик, залишившись із нерідним батьком, почав бігати по квартирі та плакати, а чоловік не стримався та завдав йому тілесних ушкоджень.

Також ми писали, що поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.