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Пытался сжечь ребенка и квартиру — в Одесской области задержали злоумышленника

26 февраля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пытался сжечь ребенка и квартиру — в Одесской области задержали злоумышленника
Смесь, которую разлил и поджег злоумышленник. Фото: нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина резко отреагировал на просьбу своей сожительницы выехать из ее квартиры. Он чуть не сжег дочь одесситки и саму квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе генерального управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали дела

В одной из квартир по улице 10 апреля произошла ссора. Владелица жилья решила разойтись со своим сожителем и попросила его уехать. Мужчину такая просьба не устроила, поэтому он схватил бутылку с растворителем для краски, облил им помещение кухни и поджег.

В это время в помещении находилась также 20-летняя дочь одесситки. Часть легковоспламеняющейся смеси попала на штаны девушки и вспыхнула, как и все вокруг. Потерпевшая получила ожоги нижних конечностей первой и второй степени. Врачи оказали необходимую помощь, пока угрозы ее жизни нет.

Какое наказание грозит

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об оконченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе задержан мужчина, избивший 2-летнего ребенка. Двухлетний мальчик, оставшись с неродным отцом, начал бегать по квартире и плакать, а мужчина не сдержался и нанес ему телесные повреждения.

Также мы писали, что полицейские Одесчины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

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