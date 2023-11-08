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Намагався вивезти авіаційне обладнання через Одещину

8 листопада 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
СБУ затримала трьох ділків, які намагались вивезти авіаційне обладняння через Одещину
Вилучені деталі авіадвигунів. Фото: Служба безпеки України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

СБУ затримали контрабандистів  під час спроби нелегального вивезення авіаційних запчастин. Запчастини авіадвигунів повинні були потрапити до Придністров'я, після чого відправлені замовникам з Азії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників.

Деталі справи

Зловмисниками виявились жителі Харкова та Одеси. Організатор, мешканець Харкова, займався пошуком покупців на різних онлайн-платформах. Після того як покупці були знайдені, зловмисники вирішили вивести обладнання до Придністров'я, сховавши його у технічних отворах легкового автомобіля.

Однак схема не спрацювала. У результаті обшуків за адресами проживання підозрюваних виявлено значну кількість компонентів для авіатехніки українського виробництва. Крім цього, угрупування займалося незаконним вилученням товарів з українських заводів та подальшим їх переправленням.

Вирок для зловмисників

Зловмисникам висунули обвинувачення в порушенні міжнародного експортного контролю. Трьох затриманих підозрюють у порушенні  ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги.

Раніше ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїхати за межі України. Ухилянти зверталися по допомогу до громадянина іншої держави, який мав влаштувати "безпечний трансфер".

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