СБУ затримала трьох ділків, які намагались вивезти авіаційне обладняння через Одещину

Вилучені деталі авіадвигунів. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримали контрабандистів під час спроби нелегального вивезення авіаційних запчастин. Запчастини авіадвигунів повинні були потрапити до Придністров'я, після чого відправлені замовникам з Азії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників.

Деталі справи

Зловмисниками виявились жителі Харкова та Одеси. Організатор, мешканець Харкова, займався пошуком покупців на різних онлайн-платформах. Після того як покупці були знайдені, зловмисники вирішили вивести обладнання до Придністров'я, сховавши його у технічних отворах легкового автомобіля.

Однак схема не спрацювала. У результаті обшуків за адресами проживання підозрюваних виявлено значну кількість компонентів для авіатехніки українського виробництва. Крім цього, угрупування займалося незаконним вилученням товарів з українських заводів та подальшим їх переправленням.

Вирок для зловмисників

Зловмисникам висунули обвинувачення в порушенні міжнародного експортного контролю. Трьох затриманих підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

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