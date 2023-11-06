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Допомагав ухилянтам перетнути кордон — в Одесі викрили іноземця

6 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Допомагав ухилянтам перетнути кордон — в Одесі викрили іноземця
Суддя ухвалює вирок. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїхати за межі України. Ухилянти зверталися по допомогу до громадянина іншої держави, який мав влаштувати "безпечний трансфер". 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, затримали горе-підприємця під час спроби виїхати за межі країни. 

Деталі схеми

Іноземець визначав маршрут пересування до державного кордону трьох чоловіків призовного віку, які бажали покинути межі країни, та скоординував їхні дії. Безпосередньо біля кордону іноземець надав поради та вказівки, за якими ухилянти пішки мали перейти на територію сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За свої послуги ділок мав отримати по 300 доларів США з кожного "клієнта". 

Яке покарання загрожує

Наразі досудове слідство щодо кримінального провадження завершене. Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Іноземцю загрожує до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.

Додамо, в Одеській області прикордонники затримали чергову партію ухилянтів. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники за допомогою дрона з тепловізором.

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