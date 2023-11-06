Помогал уклонистам пересечь границу — в Одессе разоблачили иностранца

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

В Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, который помогал военнообязанным мужчинам выехать за пределы Украины. Уклонисты обращались за помощью к гражданину другого государства, который должен был устроить "безопасный трансфер".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, задержали горе-предпринимателя при попытке уехать за пределы страны.

Детали схемы

Иностранец определял маршрут передвижения к государственной границе трех мужчин призывного возраста, желавших покинуть пределы страны, и скоординировал их действия. Непосредственно у границы иностранец дал советы и указания, по которым уклонявшиеся пешком должны были перейти на территорию соседнего государства в обход пунктов пропуска. За свои услуги делок должен был получить по 300 долларов США с каждого "клиента".

Какое наказание грозит

В настоящее время досудебное следствие по уголовному производству завершено. Следователи выдвинули мужчине обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Иностранцу грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, пытавшегося вывезти уклонистов от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

Добавим, в Одесской области пограничники задержали очередную партию уклонистов. Мужчин призывного возраста заметили пограничники с помощью дрона с тепловизором.