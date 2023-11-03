На Одещині псевдоінваліди намагалися виїхати до Молдови

Прикордонник складає протокол. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники виявили шестеро "інвалідів". Чоловіки призовного віку купили собі діагноз для безпечного виїзду за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

Чоловіки у шахраїв придбали підроблені документи про інвалідність, не підозрюючи їхню фіктивність. Правоохоронці під час прикордонного огляду виявили підроби та затримали ухилянтів.

Правопорушники намагалися потрапити до Молдови через транзитну трасу Одеса — Рені.

Яке покарання загрожує

Наразі усіх фігурантів затримали та повідомили про підозру за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". Їм загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.

Додамо, в Одеській області прикордонники затримали чергову партію ухилянтів. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники за допомогою дрона з тепловізором.