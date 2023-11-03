В Одесской области псевдоинвалиды пытались выехать в Молдову

Пограничник составляет протокол. Фото: ГНСУ

В Одесской области пограничники обнаружили шесть "инвалидов". Мужчины призывного возраста купили диагноз для безопасного выезда за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали инцидента

Мужчины у мошенников приобрели поддельные документы об инвалидности, не подозревая их фиктивность. Правоохранители во время пограничного досмотра обнаружили подробности и задержали уклонистов.

Правонарушители пытались попасть в Молдову через транзитную трассы Одесса — Рени.

Какое наказание грозит

Все фигуранты задержаны и сообщили о подозрении по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонявшихся под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, пытавшегося вывезти уклонистов от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

Добавим, в Одесской области пограничники задержали очередную партию уклонистов. Мужчин призывного возраста заметили пограничники с помощью дрона с тепловизором.