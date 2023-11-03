Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области псевдоинвалиды пытались выехать в Молдову arrow

В Одесской области псевдоинвалиды пытались выехать в Молдову

3 ноября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области псевдоинвалиды пытались выехать в Молдову
Пограничник составляет протокол. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники обнаружили шесть "инвалидов". Мужчины призывного возраста купили диагноз для безопасного выезда за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Детали инцидента

Мужчины у мошенников приобрели поддельные документы об инвалидности, не подозревая их фиктивность. Правоохранители во время пограничного досмотра обнаружили подробности и задержали уклонистов.

Правонарушители пытались попасть в Молдову через транзитную трассы Одесса — Рени.

Какое наказание грозит

Все фигуранты задержаны и сообщили о подозрении по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонявшихся под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, пытавшегося вывезти уклонистов от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

Добавим, в Одесской области пограничники задержали очередную партию уклонистов. Мужчин призывного возраста заметили пограничники с помощью дрона с тепловизором.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме