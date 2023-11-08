Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пытался вывезти авиационное оборудование через Одесчину arrow

Пытался вывезти авиационное оборудование через Одесчину

8 ноября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
СБУ затримала трьох ділків, які намагались вивезти авіаційне обладняння через Одещину
Изъятые детали авиадвигателей. Фото: Служба безопасности Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

СБУ задержали контрабандистов при попытке нелегального вывоза авиационных запчастей. Запчасти авиадвигателей должны были попасть в Приднестровье, после чего отправлены заказчикам из Азии.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника.

Читайте также:

Детали дела

Злоумышленниками оказались жители Харькова и Одессы. Организатор, житель Харькова, занимался поиском покупателей на разных онлайн-платформах. После того как покупатели были найдены, злоумышленники решили вывести оборудование в Приднестровье, спрятав его в технических отверстиях легкового автомобиля.

Однако схема не сработала. В результате обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружено значительное количество компонентов для авиатехники украинского производства. Кроме этого, группировка занималась незаконным изъятием товаров из украинских заводов и последующей их переправкой.

Приговор для злоумышленников

Злоумышленникам предъявлены обвинения в нарушении международного экспортного контроля. Трое задержанных подозреваются в нарушении ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, который помогал военнообязанным мужчинам выехать за пределы Украины. Уклонисты обращались за помощью к гражданину другого государства, который должен был устроить "безопасный трансфер".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме