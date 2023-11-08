СБУ затримала трьох ділків, які намагались вивезти авіаційне обладняння через Одещину

Изъятые детали авиадвигателей. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержали контрабандистов при попытке нелегального вывоза авиационных запчастей. Запчасти авиадвигателей должны были попасть в Приднестровье, после чего отправлены заказчикам из Азии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника.

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Детали дела

Злоумышленниками оказались жители Харькова и Одессы. Организатор, житель Харькова, занимался поиском покупателей на разных онлайн-платформах. После того как покупатели были найдены, злоумышленники решили вывести оборудование в Приднестровье, спрятав его в технических отверстиях легкового автомобиля.

Однако схема не сработала. В результате обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружено значительное количество компонентов для авиатехники украинского производства. Кроме этого, группировка занималась незаконным изъятием товаров из украинских заводов и последующей их переправкой.

Приговор для злоумышленников

Злоумышленникам предъявлены обвинения в нарушении международного экспортного контроля. Трое задержанных подозреваются в нарушении ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, который помогал военнообязанным мужчинам выехать за пределы Украины. Уклонисты обращались за помощью к гражданину другого государства, который должен был устроить "безопасный трансфер".