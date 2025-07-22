В Одесі намагалися втопити собаку - чи вдалося

Собака на березі. Фото: скріншот з відео у соцмережах

Соцмережами розповсюдилась інформація про одесита, який плавав у морі із собакою, доки тварина не стала тонути. Перехожі звернули увагу на інцидент, допомогли чотирилапому та повідомили про це у поліцію.

Про це повідомляє Національна поліція Одещини.

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Подробиці справи

38-річний чоловік, перебуваючи на пляжі у Крижанівці, намагався втопити в морі собаку. Завдяки втручанню небайдужих громадян тварину вдалося врятувати, після чого свідки викликали поліцію. Наразі чотирилапого доставили до ветеринарної клініки, де він прийшов до тями.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) та розпочали слідство. Всі обставини події встановлюються. Фігуранту загрожує до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі стріляли у собаку. А також про штрафи для власників тварин.