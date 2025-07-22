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Главная Одесса Пытался утопить собаку в море — одесская полиция открыла дело

Пытался утопить собаку в море — одесская полиция открыла дело

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:05
В Одессе пытались утопить собаку - удалось ли это
Собака на берегу. Фото: скриншот из видео в соцсетях

Соцсетями распространилась информация об одессите, который плавал в море с собакой, пока животное не стало тонуть. Прохожие обратили внимание на инцидент, помогли четверолапому и сообщили об этом в полицию.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

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Подробности дела

38-летний мужчина, находясь на пляже в Крыжановке, пытался утопить в море собаку. Благодаря вмешательству неравнодушных граждан животное удалось спасти, после чего свидетели вызвали полицию. Сейчас четвероногого доставили в ветеринарную клинику, где он пришел в себя.

Какое наказание грозит

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) и начали следствие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фигуранту грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе стреляли в собаку. А также о штрафах для владельцев животных.

Одесса Криминал Новости Одессы собака море
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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