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Намагався залучити прикордонника до бізнесу на ухилянтах — на Одещині викрили посадовця ДМС

25 липня 2024 16:35
Верзілова Єлизавета - редактор
Посадовця ДМС викрили на допомозі ухилянтам на Одещині: деталі
На Одещині викрили посадовця ДМС. Фото: ДБР
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області правоохоронці затримали посадовця Державної міграційної служби (ДМС), який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За мандрівку до Молдови він брав  10 тис. доларів з кожного клієнта та ще планував підкупити прикордонника — однак його схему "злили" правоохоронцям, тож тепер йому загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

В.о. начальника одного з відділів ДМС знайшов трьох призовників, за перевезення яких наперед отримав 30 тис. доларів. Посадовець ДМС хотів залучили прикордонника до схеми та обіцяв 3 тис. доларів за кожного переправленого. Проте співробітник ДПСУ виявився чесним і повідомив про все своє керівництво, однак посадовцю про це не було відомо. Тож організатор своєму авто зустрів клієнтів в Одесі та разом вони вирушили до пункту пропуску, де їх вже, як гадав сам водій, очікував прикордонник. 

Правоохоронці викрили на Одещині посадовця ДМС
Посадовець ДМС організував схему вивезення ухилянтів до Молдови. Фото: Одеська обласна прокуратура

Коли група прибула на прикордонну смугу, то посадовець міграційної служби передав співробітнику ДПСУ половину обіцяної суми — 4,5 тис. доларів, а решту обіцяв після успішного перетину кордону. Проте на цьому пригоди ухилянтів закінчилися — правоохоронці затримали всіх учасників "екскурсії".

Посадовець ДМС хотвів підкупити прикордонника на Одещині
Затримали на допомозі ухилянтам. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Що загрожує

За організацію незаконного переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) посадовцю загрожує серйозна відповідальність. Тепер йому світить не лише втрата роботи, а й до дев'яти років за ґратами. 

Випадки переправлення ухилянтів закордон на Одещині

Ми писали, що поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на ухилянтах. Чоловік організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів з кожного "клієнта".

Також раніше в Одеській області викрили правоохоронця, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникати служби.  Чоловік надавав вказівки ухилянтам, як "безпечно" потрапити до Молдови, за що наразі йому загрожує позбавлення волі.

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