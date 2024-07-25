Посадовця ДМС викрили на допомозі ухилянтам на Одещині: деталі

На Одещині викрили посадовця ДМС. Фото: ДБР

В Одеській області правоохоронці затримали посадовця Державної міграційної служби (ДМС), який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За мандрівку до Молдови він брав 10 тис. доларів з кожного клієнта та ще планував підкупити прикордонника — однак його схему "злили" правоохоронцям, тож тепер йому загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

В.о. начальника одного з відділів ДМС знайшов трьох призовників, за перевезення яких наперед отримав 30 тис. доларів. Посадовець ДМС хотів залучили прикордонника до схеми та обіцяв 3 тис. доларів за кожного переправленого. Проте співробітник ДПСУ виявився чесним і повідомив про все своє керівництво, однак посадовцю про це не було відомо. Тож організатор своєму авто зустрів клієнтів в Одесі та разом вони вирушили до пункту пропуску, де їх вже, як гадав сам водій, очікував прикордонник.

Посадовець ДМС організував схему вивезення ухилянтів до Молдови. Фото: Одеська обласна прокуратура

Коли група прибула на прикордонну смугу, то посадовець міграційної служби передав співробітнику ДПСУ половину обіцяної суми — 4,5 тис. доларів, а решту обіцяв після успішного перетину кордону. Проте на цьому пригоди ухилянтів закінчилися — правоохоронці затримали всіх учасників "екскурсії".

Затримали на допомозі ухилянтам. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Що загрожує

За організацію незаконного переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) посадовцю загрожує серйозна відповідальність. Тепер йому світить не лише втрата роботи, а й до дев'яти років за ґратами.

Випадки переправлення ухилянтів закордон на Одещині

Ми писали, що поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на ухилянтах. Чоловік організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів з кожного "клієнта".

Також раніше в Одеській області викрили правоохоронця, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникати служби. Чоловік надавав вказівки ухилянтам, як "безпечно" потрапити до Молдови, за що наразі йому загрожує позбавлення волі.