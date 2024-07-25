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Пытался привлечь пограничника в бизнес на уклонистах — на Одесичне разоблачили чиновника ГМС

25 июля 2024 16:35
Верзилова Єлизавета - редактор
Чиновника ГМС разоблачили на помощи уклонистам в Одесской области: детали
в Одесской области разоблачили чиновника ГМС. Фото: ГБР
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области правоохранители задержали чиновника Государственной миграционной службы (ГМС), организовавшего схему незаконной переправки военнообязанных через границу. За путешествие в Молдову он брал 10 тыс. долларов с каждого клиента и еще планировал подкупить пограничника — однако его схему "слили" стражам порядка, поэтому теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

И.о. начальника одного из отделов ГМС нашел трех призывников, за перевозку которых заранее получил 30 тыс. долларов. Чиновник ГМС хотел привлечь пограничника к схеме и обещал 3 тыс. долларов за каждого переправленного. Однако сотрудник ГПСУ оказался честным и сообщил обо всем своем руководстве, однако должностному лицу об этом не было известно. Организатор на своем авто встретил клиентов в Одессе и вместе они отправились в пункт пропуска, где их уже, как думал сам водитель, ожидал пограничник.

Правоохранители разоблачили в Одесской области чиновника ДМС
Чиновник ГМС организовал схему вывоза уклонистов в Молдову. Фото: Одесская областная прокуратура

Когда группа прибыла на пограничную полосу, то должностное лицо миграционной службы передало сотруднику ГПСУ половину обещанной суммы — 4,5 тыс. долларов, а остальное обещало после успешного пересечения границы. Однако на этом "приключение" уклонистов закончились — правоохранители задержали всех участников "экскурсии".

Чиновник ДМС хотел подкупить пограничника в Одесской области
Задержали на помощи уклонистам. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

За организацию незаконной переправки через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) должностному лицу грозит серьезная ответственность. Теперь ему светит не только потеря работы, но и до девяти лет за решеткой.

Случаи переправки уклонистов заграницу в Одесской области

Мы писали, что полицейские задержали 38-летнего частного предпринимателя в Одесской области, решившего заработать на уклонистах. Мужчина организовал нелегальную схему пересечения границы с Молдовой, за которую брал 7 000 долларов с каждого "клиента".

Также ранее в Одесской области разоблачили правоохранителя, который помогал военнообязанным мужчинам избегать службы. Мужчина давал указания уклонистам, как "безопасно" попасть в Молдову, за что ему угрожает лишение свободы.

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