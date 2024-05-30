Намалювали собі зірки — одеські готелі оштрафовані за брехню

В Одесі два готелі самовільно привласнили собі зірковість. Ілюстративне фото: booking.com

В Одесі два готелі оштрафовані за самовільне встановлення зірковості, хоча насправді не мали відповідних дозволів. Так власники "відбивали" клієнтів у своїх конкурентів й отримували більші прибутки.

Про це повідомляє пресслужба Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

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Результати перевірки

На будівлях та на вебсайтах з бронювання двох готелів Одеси була розміщена інформація про начебто наявність у закладах 4-х та 5-ти зірок. Однак під час перевірки Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України виявилось, що у реєстрі діючих свідоцтв про встановлення категорій готелям немає інформації про ці заклади.

Яке покарання

Під час розгляду справ суб’єкти господарювання надали документи, що підтверджують припинення порушень. Проте адміністративна колегія визнала їхні дії незаконними та наклала штрафи на загальну суму 116 тисяч гривень.

Штрафування ТОВ на Одещині

Ми писали, що Антимонопольний комітет України виявив змову між два компаніями під час тендерних закупівель проєкту реконструкції аеропорту. За це на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 1 271 424 гривень.

Також ми повідомляли, що в Одесі компанія "Укр-Петроль", яка спеціалізується на постачанні пального, змушена була сплатити значний штраф у сумі 340 тисяч гривень. Така відповідальність накладена на компанію за порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".