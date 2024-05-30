Нарисовали себе звезды — одесские гостиницы оштрафованы за ложь

В Одессе два отеля самовольно присвоили себе звездность. Иллюстративное фото: booking.com

В Одессе две гостиницы оштрафованы за самовольную установку звездности, хотя на самом деле не имели соответствующих разрешений. Так владельцы "отбивали" клиентов у своих конкурентов и получали большую прибыль.

Об этом сообщает пресс-служба Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета.

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Результаты проверки

На зданиях и на вебсайтах по бронированию двух гостиниц Одессы была размещена информация о наличии в заведениях 4-х и 5-ти звезд. Однако во время проверки Южным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины оказалось, что в реестре действующих свидетельств об установлении категорий гостиниц нет информации об этих заведениях.

Какое наказание

При рассмотрении дел субъекты хозяйствования предоставили документы, подтверждающие прекращение нарушений. Однако административная коллегия признала их действия незаконными и наложила штрафы на общую сумму 116 000 гривен.

Штрафование ООО в Одесской области

Мы писали, что Антимонопольный комитет Украины обнаружил сговор между двумя компаниями в ходе тендерных закупок проекта реконструкции аэропорта. За это на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 1 271 424 грн.

Также мы сообщали, что в Одессе компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 000 гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".