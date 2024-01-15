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Нардепа Гончаренка включили до делегації ПАРЄ

15 січня 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нардепа Гончаренка включили до делегації ПАРЄ
Нардеп Олексій Гончаренко у ПАРЄ. Фото: Європейська солідарність
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні став відомим склад української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Серед учасників є народний депутат України родом з Одеси Олексій Гончаренко.

 Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі. 

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За словами нардепа, цього вдалося досягти після тривалих дискусій у Верховній Раді. 

"Мудре рішення мудрого голови Верховної Ради. Мене включили в делегацію ПАРЄ від України. Спочатку влаштувати цирк. Потім удати, що все нормально", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що раніше публікувалася інформація про те, що Гончаренка можуть не додати до списку делегатів через суперечки у Верховній Раді, однак все ж вдалося знайти спільну мову. А з повним переліком представників України в ПАРЄ можна ознайомитися за посиланням. 

Нагадаємо, Народний депутат України Олексій Гончаренко стане президентом комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції та біженців. Відповідне рішення буде ухвалено на січневій сесії відомства. 

Також ми писали, що росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт. 

Олексій Гончаренко
Одеса
ПАРЄ
Одеська область
Новини Одеси

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