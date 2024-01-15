Нардепа Гончаренка включили до делегації ПАРЄ

Нардеп Олексій Гончаренко у ПАРЄ. Фото: Європейська солідарність

Сьогодні став відомим склад української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Серед учасників є народний депутат України родом з Одеси Олексій Гончаренко.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами нардепа, цього вдалося досягти після тривалих дискусій у Верховній Раді.

"Мудре рішення мудрого голови Верховної Ради. Мене включили в делегацію ПАРЄ від України. Спочатку влаштувати цирк. Потім удати, що все нормально", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше публікувалася інформація про те, що Гончаренка можуть не додати до списку делегатів через суперечки у Верховній Раді, однак все ж вдалося знайти спільну мову. А з повним переліком представників України в ПАРЄ можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Народний депутат України Олексій Гончаренко стане президентом комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції та біженців. Відповідне рішення буде ухвалено на січневій сесії відомства.

Також ми писали, що росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.