Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нардеп Гончаренко был включен в делегацию ПАСЕ arrow

Нардеп Гончаренко был включен в делегацию ПАСЕ

15 января 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нардеп Гончаренко был включен в делегацию ПАСЕ
Нардеп Алексей Гончаренко в ПАСЕ. Фото: Европейская солидарность
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня стал известен состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Среди участников народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

По словам нардепа, этого удалось добиться после продолжительных дискуссий в Верховной Раде.

"Мудрое решение мудрого председателя Верховной Рады. Меня включили в делегацию ПАСЕ от Украины. Сначала устроить цирк. Затем сделать вид, что все нормально", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее публиковалась информация о том, что Гончаренко могут не добавить в список делегатов из-за споров в Верховной Раде, однако все же удалось найти общий язык. А с полным списком представителей Украины в ПАСЕ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Народный депутат Украины Алексей Гончаренко станет президентом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции и беженцам. Соответствующее решение будет принято на январской сессии ведомства.

Также мы писали, что россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Алексей Гончаренко
Одесса
ПАСЕ
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме