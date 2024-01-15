Нардеп Гончаренко был включен в делегацию ПАСЕ

Нардеп Алексей Гончаренко в ПАСЕ. Фото: Европейская солидарность

Сегодня стал известен состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Среди участников народный депутат Украины родом из Одессы Алексей Гончаренко.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам нардепа, этого удалось добиться после продолжительных дискуссий в Верховной Раде.

"Мудрое решение мудрого председателя Верховной Рады. Меня включили в делегацию ПАСЕ от Украины. Сначала устроить цирк. Затем сделать вид, что все нормально", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее публиковалась информация о том, что Гончаренко могут не добавить в список делегатов из-за споров в Верховной Раде, однако все же удалось найти общий язык. А с полным списком представителей Украины в ПАСЕ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Народный депутат Украины Алексей Гончаренко станет президентом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции и беженцам. Соответствующее решение будет принято на январской сессии ведомства.

Также мы писали, что россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.