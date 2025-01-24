Підозра в наркоторгівлі: в Одеській області затримали чоловіка, що збував психотропи та наркотики

Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

Житель Білгород-Дністровського району налагодив бізнес із відправлення наркотиків та психотропів по всій Україні. Доставка здійснювалася у вигляді пошти. Тепер молодій людині загрожує в'язниця.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

Згортки з наркотиками та психотропами були знайдені в електронних приладах, предметах побуту, лампочках і навіть у солодощах. Так 27-річний мешканець Одещини маскував доставку заборонених речовин, серед яких був канабіс та амфетамін. Чоловік раніше вже притягувався за аналогічні злочини, коли мешкав у Київській області.

Як були зафасовані пакунки з наркотичними засобами

Яке покарання

Жителю Білгород-Дністровська повідомили про підозру за ч 2. ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання до 12 років ув’язнення. Наразі триває слідство. Чоловік знаходиться під вартою.

Також ми писали, що на Одещині затримали угрупування наркоторговців, які продавали метадон та димедрол.

Нагадуємо, що один з завідувачів психіатричного закладу брав хабарі за діагнози, які виявились фіктивними.