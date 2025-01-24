Підозра в наркоторгівлі: в Одеській області затримали чоловіка, що збував психотропи та наркотики

Наркотики поштою — мешканець Одещини налагодив прибутковий бізнес
Житель Білгород-Дністровського району налагодив бізнес із відправлення наркотиків та психотропів по всій Україні. Доставка здійснювалася у вигляді пошти. Тепер молодій людині загрожує в'язниця.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області
Деталі злочину
Згортки з наркотиками та психотропами були знайдені в електронних приладах, предметах побуту, лампочках і навіть у солодощах. Так 27-річний мешканець Одещини маскував доставку заборонених речовин, серед яких був канабіс та амфетамін. Чоловік раніше вже притягувався за аналогічні злочини, коли мешкав у Київській області.
Яке покарання
Жителю Білгород-Дністровська повідомили про підозру за ч 2. ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання до 12 років ув’язнення. Наразі триває слідство. Чоловік знаходиться під вартою.
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