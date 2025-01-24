Робив фіктивні довідки про здоровʼя: на Одещині затримали лікаря

Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря
В Одесі викрили посадовця психіатричного закладу, який брав хабарі за фіктивні діагнози для уникнення мобілізації. Йдеться про завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров'я.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Подробиці схеми
За даними слідства, лікар організував схему, за якою за гроші надавав госпіталізацію та оформляв фальшиві діагнози військовозобов'язаним, що дозволяло їм уникнути мобілізації за станом здоров’я. Його затримали у службовому кабінеті під час отримання хабаря в розмірі 700 доларів США за оформлення документів для одного з пацієнтів.
Яке покарання
Працівнику медзакладу повідомили про підозру за 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі триває слідство, в ході якого встановлюються всі особи, причетні до цієї корупційної схеми.
Нагадаємо, в Одеській області затримали молодика, який працював на російські спецслужби.
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