Робив фіктивні довідки про здоровʼя: на Одещині затримали лікаря

Правоохоронці затримали лікаря. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили посадовця психіатричного закладу, який брав хабарі за фіктивні діагнози для уникнення мобілізації. Йдеться про завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров'я.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Подробиці схеми

За даними слідства, лікар організував схему, за якою за гроші надавав госпіталізацію та оформляв фальшиві діагнози військовозобов'язаним, що дозволяло їм уникнути мобілізації за станом здоров’я. Його затримали у службовому кабінеті під час отримання хабаря в розмірі 700 доларів США за оформлення документів для одного з пацієнтів.

Гроші як речові докази. Фото: Нацполіція

Прихований хабар у блокноті. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Працівнику медзакладу повідомили про підозру за 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі триває слідство, в ході якого встановлюються всі особи, причетні до цієї корупційної схеми.

Нагадаємо, в Одеській області затримали молодика, який працював на російські спецслужби.

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