Делал фиктивные справки о здоровье: в Одесской области задержали врача

Делал людей психически больными — в Одессе будут судить врача
В Одессе разоблачили чиновника психиатрического учреждения, который брал взятки за фиктивные диагнозы для избежания мобилизации. Речь идет о заведующем одного из отделений Одесского областного центра психического здоровья.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Подробности схемы
По данным следствия, врач организовал схему, по которой за деньги предоставлял госпитализацию и оформлял фальшивые диагнозы военнообязанным, что позволяло им избежать мобилизации по состоянию здоровья. Его задержали в служебном кабинете во время получения взятки в размере 700 долларов США за оформление документов для одного из пациентов.
Какое наказание
Работнику медучреждения сообщили о подозрении по 3 статье 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения. Сейчас продолжается следствие, в ходе которого устанавливаются все лица, причастные к этой коррупционной схеме.
Напомним, в Одесской области задержали молодого человека, который работал на российские спецслужбы.
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