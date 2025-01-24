Делал фиктивные справки о здоровье: в Одесской области задержали врача

Правоохранители задержали врача. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили чиновника психиатрического учреждения, который брал взятки за фиктивные диагнозы для избежания мобилизации. Речь идет о заведующем одного из отделений Одесского областного центра психического здоровья.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Подробности схемы

По данным следствия, врач организовал схему, по которой за деньги предоставлял госпитализацию и оформлял фальшивые диагнозы военнообязанным, что позволяло им избежать мобилизации по состоянию здоровья. Его задержали в служебном кабинете во время получения взятки в размере 700 долларов США за оформление документов для одного из пациентов.

Деньги как вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Спрятанная взятка в блокноте. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Работнику медучреждения сообщили о подозрении по 3 статье 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения. Сейчас продолжается следствие, в ходе которого устанавливаются все лица, причастные к этой коррупционной схеме.

Напомним, в Одесской области задержали молодого человека, который работал на российские спецслужбы.

Также мы писали, что бывшему главе сельсовета в Одесской области грозит срок за коррупцию.