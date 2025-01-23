Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині судитимуть банду наркоторговців — масштаби вражають arrow

На Одещині судитимуть банду наркоторговців — масштаби вражають

23 січня 2025 10:32
Рвачова Анастасія - редактор
На Одещині викрили масштабну мережу наркоторгівлі
Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція
Рвачова Анастасія - редактор

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалась розповсюдженням метадону та димедролу. Під час масштабної операції було проведено понад 20 обшуків у Подільську, Балті та Дніпрі, вилучено 200 грамів наркотиків, обладнання для фасування, банківські картки, засоби зв’язку та інші докази.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Деталі злочину

Організатором схеми став 36-річний мешканець Білгорода-Дністровського, який раніше був засуджений за аналогічні злочини. Чоловік через месенджер найняв спільників, розподілив ролі та розробив правила конспірації. Учасники групи фасували наркотики та розповсюджували їх шляхом "закладок". Для приховування діяльності використовували сторонніх осіб, зокрема неповнолітніх.

Поліція задокументувала понад 500 фактів продажу наркотичних речовин. Наразі п’ятьох підозрюваних взято під варту, а щодо інших учасників тривають слідчі дії.

Яке покарання загрожує

Злочинцям повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, залучення неповнолітніх до злочинної діяльності та зберігання сильнодіючих препаратів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області фіктивного пенсіонера не пустили за кордон. 

Також ми писали, що в Одеські області прикордонники затримали пенсіонера, який перевозив ухилянтів. 

Одеса наркотики поліція Одеська область Кримінал Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:33 У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення

10:33 Скільки антикорупційних реформ провели в Україні за час війни

10:32 На Одещині судитимуть банду наркоторговців — масштаби вражають

10:31 Черги на кордоні України — на яких КПП помітили затримку машин

10:19 У мережі поширили кадри страти українських військовополонених

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:14 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

10:11 Пільги на транспорт — де пенсіонерам треба платити

10:07 Кая Каллас відреагувала на закиди Трампа щодо допомоги Україні

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

10:33 У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення

10:33 Скільки антикорупційних реформ провели в Україні за час війни

10:32 На Одещині судитимуть банду наркоторговців — масштаби вражають

10:31 Черги на кордоні України — на яких КПП помітили затримку машин

10:19 У мережі поширили кадри страти українських військовополонених

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:14 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

10:11 Пільги на транспорт — де пенсіонерам треба платити

10:07 Кая Каллас відреагувала на закиди Трампа щодо допомоги Україні

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати