На Одещині викрили масштабну мережу наркоторгівлі

Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалась розповсюдженням метадону та димедролу. Під час масштабної операції було проведено понад 20 обшуків у Подільську, Балті та Дніпрі, вилучено 200 грамів наркотиків, обладнання для фасування, банківські картки, засоби зв’язку та інші докази.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Організатором схеми став 36-річний мешканець Білгорода-Дністровського, який раніше був засуджений за аналогічні злочини. Чоловік через месенджер найняв спільників, розподілив ролі та розробив правила конспірації. Учасники групи фасували наркотики та розповсюджували їх шляхом "закладок". Для приховування діяльності використовували сторонніх осіб, зокрема неповнолітніх.

Поліція задокументувала понад 500 фактів продажу наркотичних речовин. Наразі п’ятьох підозрюваних взято під варту, а щодо інших учасників тривають слідчі дії.

Яке покарання загрожує

Злочинцям повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, залучення неповнолітніх до злочинної діяльності та зберігання сильнодіючих препаратів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області фіктивного пенсіонера не пустили за кордон.

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