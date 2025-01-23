В Одесской области разоблачили масштабную сеть наркоторговли

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: Нацполиция

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась распространением метадона и димедрола. Во время масштабной операции было проведено более 20 обысков в Подольске, Балте и Днепре, изъято 200 граммов наркотиков, оборудование для фасовки, банковские карты, средства связи и другие доказательства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Организатором схемы стал 36-летний житель Белгорода-Днестровского, который ранее был осужден за аналогичные преступления. Мужчина через мессенджер нанял сообщников, распределил роли и разработал правила конспирации. Участники группы фасовали наркотики и распространяли их путем "закладок". Для сокрытия деятельности использовали посторонних лиц, в частности несовершеннолетних.

Полиция задокументировала более 500 фактов продажи наркотических веществ. Сейчас пятеро подозреваемых взяты под стражу, а в отношении других участников продолжаются следственные действия.

Какое наказание грозит

Преступникам сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков, привлечении несовершеннолетних к преступной деятельности и хранении сильнодействующих препаратов. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области фиктивного пенсионера не пустили за границу.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали пенсионера, который перевозил уклонистов.