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Наркотики по почте — житель Одесчины наладил прибыльный бизнес

24 января 2025 18:02
Рвачова Анастасия - редактор
Подозрение в наркоторговле: в Одесской области задержали мужчину, сбывавшего психотропы и наркотики
Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
Рвачова Анастасия - редактор

Житель Белгород-Днестровского района наладил бизнес по отправке наркотиков и психотропов по всей Украине. Доставка осуществлялась в виде почты. Теперь молодому человеку грозит тюрьма.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области

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Детали преступления 

Свертки с наркотиками и психотропами были найдены в электронных приборах, предметах быта, лампочках и даже в сладостях. Так 27-летний житель Одесской области маскировал доставку запрещенных веществ, среди которых был каннабис и амфетамин. Мужчина ранее уже привлекался за аналогичные преступления, когда жил в Киевской области.

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Какое наказание 

Жителю Белгород-Днестровска сообщили о подозрении по ч 2. ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 12 лет заключения. Сейчас продолжается следствие. Мужчина находится под стражей.

Также мы писали, что в Одесской области задержали группировку наркоторговцев, которые продавали метадон и димедрол.

Напоминаем, что один из заведующих психиатрического учреждения брал взятки за диагнозы, которые оказались фиктивными.

Одесса наркотики полиция Одесская область Криминал бизнес преступление продажа

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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