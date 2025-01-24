Подозрение в наркоторговле: в Одесской области задержали мужчину, сбывавшего психотропы и наркотики

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Житель Белгород-Днестровского района наладил бизнес по отправке наркотиков и психотропов по всей Украине. Доставка осуществлялась в виде почты. Теперь молодому человеку грозит тюрьма.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области

Читайте также:

Детали преступления

Свертки с наркотиками и психотропами были найдены в электронных приборах, предметах быта, лампочках и даже в сладостях. Так 27-летний житель Одесской области маскировал доставку запрещенных веществ, среди которых был каннабис и амфетамин. Мужчина ранее уже привлекался за аналогичные преступления, когда жил в Киевской области.

Как были зафасованы пакеты с наркотическими средствами

Какое наказание

Жителю Белгород-Днестровска сообщили о подозрении по ч 2. ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 12 лет заключения. Сейчас продолжается следствие. Мужчина находится под стражей.

Также мы писали, что в Одесской области задержали группировку наркоторговцев, которые продавали метадон и димедрол.

Напоминаем, что один из заведующих психиатрического учреждения брал взятки за диагнозы, которые оказались фиктивными.