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Наркотики з доставкою в частину — як покарали військового

16 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий замовив наркотики поштою — як покарав суд
На Миколаївщині військового судили за купівлю наркотиків. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Водій радіотехнічної батареї замовив наркотики поштою й попросив побратима отримати посилку. У скоєному він розкаявся, і суд вирішив суворо його не карати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

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Подробиці справи

Пакет з марихуаною військовому прийшов "Новою поштою". Забирати його сам підсудний не захотів, тому попросив товариша. Що саме у посилці, обвинувачений йому не повідомив.  

Що вирішив суд

Суддя врахував щире каяття військового, а також те, що він задовільно характеризується за місцем служби. Тому йому призначили 17 тис. грн штрафу. Сам пакет з наркотичною речовиною за рішенням суду підлягає знищенню. 

Нагадаємо, на Одещині суд покарав солдата, який зберігав психотропи. Також вирок отримав військовий, що сховав наркотики у паспорті.

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