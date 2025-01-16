Военный заказал наркотики по почте — как наказал суд

В Николаевской области военного судили за покупку наркотиков. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Водитель радиотехнической батареи заказал наркотики по почте и попросил собрата получить посылку. В содеянном он раскаялся, и суд решил строго его не наказывать.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

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Подробности дела

Пакет с марихуаной военному пришел по "Новой почте". Забирать его сам подсудимый не захотел, поэтому попросил товарища. Что именно в посылке, обвиняемый ему не сообщил.

Что решил суд

Судья учел искреннее раскаяние военного, а также то, что он удовлетворительно характеризуется по месту службы. Поэтому ему назначили 17 тыс. грн штрафа. Сам пакет с наркотическим веществом по решению суда подлежит уничтожению.

Напомним, в Одесской области суд наказал солдата, который хранил психотропы. Также приговор получил военный, который прятал наркотики в паспорте.