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Народжуваність знизилась — скільки дітей з’явилось на світ в Одесі

18 грудня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Народжуваність знизилась — скільки дітей з’явилось на світ в Одесі
Новонароджена дитина. Фото: Одеський обласний центр громадського здоровʼя
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі за минулий тиждень народилося  111 маленьких українців, що на 26 дітей менше, ніж минулого тижня. Серед новонароджених чотири пари близнюків, кількісну перевагу здобули хлопчики. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Населення Одеси за тиждень поповнили 57 хлопчиків та 54 дівчинки. Життя триває!", — йдеться у повідомленні міськради. 

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, в Одесі провели науково-практичну конференцію з питань сучасних стратегій профілактики онкогенних захворювань у дітей. З цієї нагоди понад 800 маленьких містян отримали щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ).

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