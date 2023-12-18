Рождаемость снизилась — сколько детей появилось на свет в Одессе

Новорожденный ребенок. Фото: Одесский областной центр общественного здоровья

В Одессе за прошлую неделю родилось 111 маленьких украинцев, что на 26 детей меньше, чем на прошлой неделе. Среди новорожденных четыре пары близнецов, количественное преимущество получили мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Население Одессы за неделю пополнили 57 мальчиков и 54 девочки. Жизнь продолжается!", — говорится в сообщении горсовета.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, в Одессе была проведена научно-практическая конференция по вопросам современных стратегий профилактики онкогенных заболеваний у детей. По этому случаю более 800 маленьких горожан получили прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ).