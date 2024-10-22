Одесит стверджував, що війна в Україні почалася через Ізраїль

Будівля Приморського райсуду в Одесі. Фото: суд

Одесит виправдовував російське вторгнення, тим, що якби не росіяни, Україну б захопили американці й віддали Одесу Ізраїлю. Свої конспірологічні ідеї він поширював серед знайомих.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду Одеси.

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За матеріалами справи, чоловік у спілкуванні неодноразово схвалював російську агресію против України. Зокрема, він стверджував, що військові РФ правильно зробили, що напали на Україну. За його словами, якби вони так не вчинили, то 8 березня 2022 року в Україну буцімто "мали зайти американці". Причиною вторгнення підсудний назвав бажання Ізраїлю привласнити одеську землю, яку нібито "продали туди" президенти Віктор Ющенко і Володимир Зеленський.

Покарання для конспіролога

Підсудний визнав свою провину й уклав угоду з прокурором. Суддя замінив йому три роки ув'язнення одним роком іспитового строку. Також чоловік має відшкодувати 5,6 тис. грн на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, на Одещині затримали трьох російських диверсантів. Вони підпалювали релейні шафи на залізниці за завданням РФ. Також на Європейській площі в Одесі встановлять пост муніципальної варти, щоби не допускати проросійських провокацій.