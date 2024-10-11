У центрі Одеси з'явиться пост охорони

На Європейській площі в Одесі з'явиться охорона — причини
Останнім часом на Європейській площі в центрі Одеси мали місце одразу декілька провокацій. Зокрема, тут паплюжили національну символіку і навіть намагалися встановити російський прапор. Міська влада вирішила взяти локацію під особливу охорону.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
"На Європейській площі буде встановлено мобільний пост Муніципальної варти. Хочу наголосити на тому, що в нашому місті не буде провокацій, і ми в змозі забезпечити це", — заявив він.
Провокації на Європейській площі
Нагадаємо, у травні 28-річна нетвереза громадянка справила природні потреби на газоні на Європейській площі у центрі міста, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу.
Згодом, 8 жовтня жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Їй завадили перехожі. Згодом порушницю затримала поліція, а ворожий триколор вилучили.
У ніч на 10 жовтня юнак палив прапорці на честь загиблих воїнів на Європейській площі й при цьому говорив якісь незрозумілі речі. Після затримання він дав досить дивні пояснення свого вчинку.
Нагадаємо, жінку, яка забруднила прапорці, оголосили у розшук. А шанувальниця прапору РФ виявилася колаборанткою зі стажем.
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