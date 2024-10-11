У центрі Одеси з'явиться пост охорони

Європейська площа в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Останнім часом на Європейській площі в центрі Одеси мали місце одразу декілька провокацій. Зокрема, тут паплюжили національну символіку і навіть намагалися встановити російський прапор. Міська влада вирішила взяти локацію під особливу охорону.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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"На Європейській площі буде встановлено мобільний пост Муніципальної варти. Хочу наголосити на тому, що в нашому місті не буде провокацій, і ми в змозі забезпечити це", — заявив він.

Провокації на Європейській площі

Нагадаємо, у травні 28-річна нетвереза громадянка справила природні потреби на газоні на Європейській площі у центрі міста, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу.

Згодом, 8 жовтня жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапорці на честь загиблих українських військових. Їй завадили перехожі. Згодом порушницю затримала поліція, а ворожий триколор вилучили.

У ніч на 10 жовтня юнак палив прапорці на честь загиблих воїнів на Європейській площі й при цьому говорив якісь незрозумілі речі. Після затримання він дав досить дивні пояснення свого вчинку.

Нагадаємо, жінку, яка забруднила прапорці, оголосили у розшук. А шанувальниця прапору РФ виявилася колаборанткою зі стажем.