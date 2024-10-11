В центре Одессы появится пост охраны

На Европейской площади в Одессе появится охрана — причины
В последнее время на Европейской площади в центре Одессы имели место несколько провокаций. В частности, здесь осквернили национальную символику и даже пытались установить русский флаг. Городские власти решили взять локацию под особую охрану.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"На Европейской площади будет установлен мобильный пост Муниципального караула. Хочу отметить, что в нашем городе не будет провокаций, и мы в состоянии обеспечить это", — заявил он.
Провокации на Европейской площади
Напомним, в мае 28-летняя нетрезвая гражданка справила естественные потребности на газоне на Европейской площади в центре города, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины. После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги. Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала.
8 октября женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Ей помешали прохожие. Впоследствии нарушительницу задержала полиция, а вражеский триколор изъяли.
В ночь на 10 октября юноша сжигал флажки в честь погибших воинов на Европейской площади и при этом говорил какие-то непонятные вещи. После задержания он дал довольно странные объяснения своему поступку.
Напомним, загрязнившую флажки женщину объявили в розыск. А поклонница флага РФ оказалась коллаборационисткой со стажем.
Читайте Новини.LIVE!