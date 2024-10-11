В центре Одессы появится пост охраны

Европейская площадь в Одессе. Фото: Одесский горсовет

В последнее время на Европейской площади в центре Одессы имели место несколько провокаций. В частности, здесь осквернили национальную символику и даже пытались установить русский флаг. Городские власти решили взять локацию под особую охрану.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"На Европейской площади будет установлен мобильный пост Муниципального караула. Хочу отметить, что в нашем городе не будет провокаций, и мы в состоянии обеспечить это", — заявил он.

Провокации на Европейской площади

Напомним, в мае 28-летняя нетрезвая гражданка справила естественные потребности на газоне на Европейской площади в центре города, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины. После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги. Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала.

8 октября женщина пыталась повесить российский флаг на Европейской площади, где установлены памятные флажки в честь погибших украинских военных. Ей помешали прохожие. Впоследствии нарушительницу задержала полиция, а вражеский триколор изъяли.

В ночь на 10 октября юноша сжигал флажки в честь погибших воинов на Европейской площади и при этом говорил какие-то непонятные вещи. После задержания он дал довольно странные объяснения своему поступку.

Напомним, загрязнившую флажки женщину объявили в розыск. А поклонница флага РФ оказалась коллаборационисткой со стажем.