Одессит утверждал, что война в Украине началась из-за Израиля

Здание Приморского райсуда в Одессе. Фото: суд

Одессит оправдывал российское вторжение тем, что если бы не русские, Украину захватили бы американцы и отдали Одессу Израилю. Свои конспирологические идеи он распространял среди знакомых.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда Одессы.

Читайте также:

Теория заговора

По материалам дела, мужчина в общении неоднократно одобрял российскую агрессию против Украины. В частности, он утверждал, что военные РФ правильно сделали, что напали на Украину. По его словам, если бы они так не поступили, то 8 марта 2022 года в Украину якобы "должны были зайти американцы". Причиной вторжения подсудимый назвал желание Израиля присвоить одесскую землю, которую якобы "продали туда" президенты Виктор Ющенко и Владимир Зеленский.

Наказание для конспиролога

Подсудимый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Судья заменил ему три года лишения свободы одним годом испытательного срока. Также мужчина должен возместить 5,6 тыс. грн на проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Одесской области задержали трех российских диверсантов. Они поджигали релейные шкафы на железной дороге по заданию РФ. Также на Европейской площади в Одессе установят пост муниципальной варты, чтобы не допускать пророссийских провокаций.