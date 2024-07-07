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Насичені переговори в Одесі — Умєров розкрив подробиці розмови з новим головою МОУ Великої Британії

7 липня 2024 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зустріч Рустема Умєрова з новим головою МОУ Британії Хілі в Одесі 7 липня
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі (ліворуч) та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі в Одесі в неділю, 7 липня. За його словами, обговорили морську співпрацю між країнами, потреби фронту та вступ України в НАТО. 

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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"Для пана Хілі це лише другий робочий день на посаді та його перша закордонна поїздка саме до України. Високо ціную цей крок", — зазначив міністр.

За словами Умєрова, символічно, що візит Хілі відбувся саме в Одесу та в День Військово-Морських сил, адже Велика Британія виступає за зміцнення військово-морського потенціалу України та робить значний внесок в Коаліцію морського потенціалу.

"Ознайомив іноземну делегацію із поточною ситуацією на фронті та нагальними потребами української армії. Системи ППО залишаються у пріоритеті. І те, що частину наших перемовин ми провели сьогодні в укритті через повітряну тривогу — чергове підтвердження цьому", — розповів посадовець.

Зустріч Умєрова і нового міністра оборони Британії 7 липня
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі (ліворуч) та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот

Умєров наголосив, що візит британського прем'єра відбувся напередодні саміту НАТО у Вашингтоні — столиці США. Таким чином обговорили також підтримку Великої Британії щодо вступу України до Альянсу.

Міністр також подякував країні-партнеру за підготовку українських військових в рамках двох програм — INTERFLEX, завдяки якій навчання пройшли понад 40 тисяч бійців, та INTERSTORM, яка спрямована на вивчення англійської мови.

День Військово-Морських сил в Україні 7 липня

Нагадаємо, що Умєров привітав військових моряків із професійним святом 7 липня. При цьому він відзначив професіоналізм бійців Військово-Морських сил.

Також ми повідомляли, що військових моряків привітав і Президент України Володимир Зеленський. Водночас український лідер в Одесі вшанував пам'ять загиблих у війні з РФ бійців ВМС.

Одеса Великобританія НАТО Велика Британія війна в Україні війна Умєров

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