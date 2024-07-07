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Насыщенные переговоры в Одессе — Умеров раскрыл детали разговора с новым главой МОУ Великобритании

7 июля 2024 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Встреча Рустема Умерова с новым главой МОУ Британии Хили в Одессе 7 июля
Министр обороны Великобритании Джон Хили (слева) и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с новым министром обороны Великобритании Джоном Хили в Одессе в воскресенье, 7 июля. По его словам, обсудили морское сотрудничество между странами, потребности фронта и вступление Украины в НАТО.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

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О чем Умеров говорил с Хили

"Для господина Хили это только второй рабочий день в должности, и его первая заграничная поездка именно в Украину. Высоко ценю этот шаг", — отметил министр.

По словам Умерова, символично, что визит Хили состоялся именно в Одессу и в День Военно-морских сил, ведь Великобритания выступает за укрепление военно-морского потенциала Украины и вносит значительный вклад в Коалицию морского потенциала.

"Ознакомил иностранную делегацию с текущей ситуацией на фронте и неотложными потребностями украинской армии. Системы ПВО остаются в приоритете. И то, что часть наших переговоров мы провели сегодня в укрытии из-за воздушной тревоги — очередное подтверждение этому", — рассказал чиновник.

Встреча Умерова и нового министра обороны Британии 7 июля
Министр обороны Великобритании Джон Хили (слева) и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

Умеров подчеркнул, что визит британского премьера состоялся накануне саммита НАТО в Вашингтоне — столице США. Таким образом, обсудили также поддержку Великобритании относительно вступления Украины в Альянс.

Министр также поблагодарил страну-партнера за подготовку украинских военных в рамках двух программ — INTERFLEX, благодаря которой обучение прошли более 40 тысяч бойцов, и INTERSTORM, направленной на изучение английского языка.

День Военно-Морских сил в Украине 7 июля

Напомним, что Умеров поздравил военных моряков с профессиональным праздником 7 июля. При этом он отметил профессионализм бойцов военно-морских сил.

Также мы сообщали, что военных моряков поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский. В то же время украинский лидер в Одессе почтил память погибших в войне с РФ бойцов ВМС.

Одесса Великобритания НАТО Великобритания война в Украине війна Умеров

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