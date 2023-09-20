Наскільки готова Одеса до зими та опалювального сезону

Система теплопостачання Одеси. Фото: Новини.LIVE

До початку нового опалювального сезону залишається трохи більше ніж місяць. Комунальні підприємства максимально намагаються завершити останні приготування, аби взимку одесити були з теплом. І якщо мешканці приватних будинків давно звикли до того, що вони власними силами готують печі, котли, тверде паливо, то мешканці міст, у переважній більшості, цю відповідальність покладають на комунальників, місто та державу.

Після пережитого торік блекауту нині ледь не щодня можна почути запитання від людей: що нас очікує взимку? Чи будуть батареї одеситів теплими? До чого готуватися у разі повного знеструмлення. Відповіді на ці та інші питання журналістам Новини.LIVE дав експерт з питань ЖКГ Сергій Філіпов.

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Одещина готова до опалювального сезону на 94%

Чиновники Одеської області відзвітували, що нині регіон готовий до нового опалювального сезону на 94%. За словами Сергія Філіпова, цей показник — це співвідношення кількості підписаних актів готовності системи опалення до загальної кількості необхідних підписаних актів до опалювального сезону. І не факт, що цифри на папері відповідають реальності.

Сергій Філіпов. Фото: Новини.LIVE

"Я особисто з власного досвіду розкажу, що ми протягом багатьох років принципово не підписували такі акти, бо знаємо, що все це робиться лише на папері. А в реальності є чимало проблем, які на момент підпису актів потребують доопрацювань. Адже для того, аби опалювальний сезон пройшов максимально добре, треба замінити старі мережі, несправні засувки, надати людям рекомендації, де замінити радіатори тощо. І дуже часто у тих будинках, які отримують централізоване опалення, ці проблеми вирішені лише на папері", — розказав Сергій Філіпов.

Також він додав, що зацікавленими у справності тепломереж у першу чергу повинні бути власники квартир, які проживають у багатоповерхівках, та контролювати цей процес. Адже часто люди ігнорують цю відповідальність, повністю перекладаючи її на комунальників.

Тепломережі Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Якщо будинок належить до категорії ОСББ, то тут є керівні компанії, які ніколи не підпишуть фіктивний акт про підготовку до опалювального сезону, бо вони несуть відповідальність перед споживачами. А якщо це будинок, що обслуговується комунальниками, то часто-густо ніхто до пуття не перевіряє стан тепломереж. В мене навіть був випадок, коли багатоповерхівка майже 30 років була у підпорядкування міського господарства, вони довели її стан до жахіття. Після цього люди вирішили створити ОСББ, створили його, і коли прийшов той же самий інспектор із ЖКГ, то він відмовився підписувати акти підготовки до опалювального сезону, бо стан мереж не відповідає вимогам. Ось тут питання, а як він тоді 30 років підряд його підписував?! І ось таких випадків по місту чимало", — зазначив Сергій Філіпов.

Грошей на ремонт нема

Коштів для підготовки до зими не вистачає, щоб провести ремонти так, як потрібно. Про це нещодавно заявив голова Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук. Попри це, заспокоює Сергій Філіпов, тепло у будинках одеситів буде. І минула зима показала, як наші західні партнери прийшли на допомогу та надали потужні генератори. Рятують нас й старі тепло- та енергосистеми, які були побудовані нашими предками на совість.

Тепломережі Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Тут треба розуміти інше, що 30 років в державі створювалися умови, за яких систему тепло- та енергопостачання свідомо руйнували, її не розвивали, а лише викачували з державного бюджету гроші на начебто модернізацію. Зараз додалися ще й обстріли, але попри все наші мережі ще живуть і функціонують. Що стосується енергоносіїв, то в принципі наші мережі як були, так і будуть, тут питання у трансформаторах. Ось вони нам потрібні. Від того, як швидко у нас оновлять та відновлять зруйновані об’єкти, й буде залежати, як ми переживемо цю зиму. Важливо, аби в таких місцях, де вони розташовані, були встановлені протиповітряні засоби", — поділився своїми думками Сергій Філіпов.

Дуже багато проблем минулого опалювального сезону було через те, каже експерт, що мережі та інфраструктура виходили з ладу. А все тому, що їх модернізацією багато років ніхто не займався: ставалися перевантаження у мережах, обладнання не витримувало й псувалося.

Мережі опалення Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Часто люди винні були у тому, що їх будинки тривалий час знеструмлені: вони встановлювали у квартирах автомати, які не відповідають потужності. Як результат, горіли електрощитові будинків, де нема запобіжників, а далі відбувалося й загоряння трансформаторів. Такій безвідповідальності варто поставити крапку", — наголосив Сергій Філіпов.

Захист енергосистем

Експерт переконаний, що ефективне проходження нового опалювального сезону залежить від того, як нас будуть захищати ППО та як часто ворог буде здійснювати удари. А ось безпосередньо робота звичайних енергетиків та тепловиків — це подвиг. Адже саме вони зробили дуже багато для того, щоб опалювальний сезон пройшов добре.

Тепломережі Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури, тоді опалювальний сезон пройде більш-менш нормально й буде приблизно таким, як попереднього року. Нині вже багато будинків з котельнями підписали договори на постачання газу, що є хорошим показником, не змінилася й ціна на газ та тарифи для населення. Але я вважаю, що тарифи треба збільшити у два рази та спрямувати гроші на термомодернізацію, замінити старі котли у котельнях, бо вони сьогодні дуже енерговитратні. Крім того, треба направити зусилля на побудову модульних котелень. А якщо люди хочуть квартири із триметровою стелею і не платити відповідно за це та не утеплювати будинки, тоді ми не зрушимося з місця", — розказав Сергій Філіпов.

Новий підхід до функціонування системи ЖКГ

Нині система теплопостачання Одеси, за словами експерта, у жахливому стані, грошей на її ремонт нема. І лише завдяки героїчній роботі комунальників місто все ще з теплом. Безвідповідальність людей — це найбільш проблемна ділянка роботи у сфері ЖКГ.

"У наших громадян має змінитися підхід до сприйняття своєї власності, і після цього все буде приводитися до ладу та ремонтуватися. Лише після того, як люди зрозуміють, що багатоквартирний будинок є спільною власністю, а як результат— і наше місто є спільною власністю громади, за яку кожен несе відповідальність. Наш досвід показує, що все можна із жахливого стану привести до ідеального, потрібен лише господар й персональна відповідальність кожного громадянина", — резюмував Сергій Філіпов.

Експерт переконаний, що нині треба руйнувати стару неефективну систему ЖКГ, яка лише викачує гроші з громадян. Багатоквартирні будинки з приватизованими квартирами наразі вже не мають відношення до старої системи й здатні самоорганізовуватися та наводити лад самостійно.