Насколько готова Одесса к зиме и отопительному сезону

Система теплоснабжения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

До начала нового отопительного сезона остается чуть больше месяца. Коммунальные предприятия максимально пытаются завершить последние приготовления, чтобы зимой одесситы были с теплом. И если жители частных домов давно привыкли к тому, что они собственными силами готовят печи, котлы, твердое топливо, то жители городов в подавляющем большинстве эту ответственность возлагают на коммунальщиков, город и государство.

После пережитого в прошлом году блэкаута едва ли не каждый день можно услышать вопросы от людей: что нас ожидает зимой? Будут ли батареи одесситов теплыми? К чему готовиться в случае полного обесточивания. Ответы на эти и другие вопросы журналистам Новини.LIVE дал эксперт в сфере ЖКХ Сергей Филиппов.

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Одесчина готова к отопительному сезону на 94%

Чиновники Одесской области отчитались, что регион готов к новому отопительному сезону на 94%. По словам Сергея Филиппова, этот показатель — это соотношение количества подписанных актов готовности системы отопления к общему количеству необходимых подписанных актов к отопительному сезону. И не факт, что цифры на бумаге соответствуют действительности.

Сергей Филиппов. Фото: Новини.LIVE

"Из собственного опыта расскажу, что мы в течение многих лет принципиально не подписывали такие акты, потому что знаем, что все это делается только на бумаге. А в реальности есть немало проблем, которые на момент подписи актов нуждаются в доработках. Ведь для того, чтобы отопительный сезон прошел максимально хорошо, нужно заменить старые сети, неисправные задвижки, предоставить людям рекомендации, где заменить радиаторы и т.д. И очень часто в тех домах, которые получают централизованное отопление, эти проблемы решены только на бумаге", — рассказал Сергей Филиппов.

Также он добавил, что заинтересованными в исправности теплосетей, в первую очередь, должны быть владельцы квартир, проживающих в многоэтажках, и контролировать этот процесс. Ведь часто люди игнорируют эту ответственность, полностью перекладывая ее на коммунальщиков.

Теплосети Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Если дом принадлежит к категории ОСМД, то здесь есть руководящие компании, которые никогда не подпишут фиктивный акт о подготовке к отопительному сезону, потому что они несут ответственность перед потребителями. А если это дом, обслуживаемый коммунальщиками, то вполне реально, что такой акт подпишут. У меня даже был случай, когда многоэтажка почти 30 лет была в подчинении городского хозяйства, они довели ее состояние до ужаса. Потом люди решили создать ОСМД, создали его, и когда пришел тот же инспектор из ЖКХ, то он отказался подписывать акты подготовки к отопительному сезону, потому что состояние сетей не отвечает требованиям. Вот здесь вопрос, а как он тогда 30 лет подряд его подписывал?! И вот таких случаев по городу немало", — отметил Сергей Филиппов.

Денег на ремонт нет

Средств для подготовки к зиме не хватает, чтобы провести ремонт так, как нужно. Об этом недавно заявил глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук. Тем не менее, успокаивает Сергей Филиппов, тепло в домах одесситов будет. И прошлая зима показала, как наши западные партнеры пришли на помощь и предоставили мощные генераторы. Спасают нас и старые тепло- и энергосистемы, построенные нашими предками на совесть.

Теплосети Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Здесь надо понимать другое, что 30 лет в государстве создавались условия, при которых систему тепло- и энергоснабжения сознательно разрушали, ее не развивали, а только выкачивали из государственного бюджета деньги на якобы модернизацию. Сейчас добавились еще и обстрелы, но при всем этом наши сети еще живут и функционируют. Что касается энергоносителей, то в принципе наши сети как были, так и будут, здесь вопросы в трансформаторах, вот они нам нужны. От того как быстро у нас обновят и восстановят разрушенные объекты, и будет зависеть, как мы переживем эту зиму. Важно, чтобы в таких местах, где они расположены, были установлены противовоздушные средства", — поделился своим мнением Сергей Филиппов.

Очень много проблем в прошлом отопительном сезоне было из-за того, говорит эксперт, что сети и инфраструктура выходили из строя. А все потому, что их модернизацией многие годы никто не занимался: происходили перегрузки в сетях, оборудование не выдерживало и портилось.

Сети отопления в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Часто люди виноваты были в том, что их дома долго обесточены: они устанавливали в квартирах автоматы, не соответствующие мощности. Как результат, горели электрощитовые домов, где нет предохранителей, а дальше происходило и возгорание трансформаторов. Такой безответственности стоит положить конец", — подчеркнул Сергей Филиппов.

Защита энергосистем

Эксперт убежден, что эффективное прохождение нового отопительного сезона зависит от того, как нас будут защищать ПВО и как часто враг будет совершать удары. А вот непосредственно работа обычных энергетиков и тепловиков — это подвиг. Ведь именно они сделали очень многое для того, чтобы отопительный сезон прошел хорошо.

Теплосети Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Если не будет обстрелов энергетической инфраструктуры, тогда отопительный сезон пройдет более-менее нормально и будет примерно таким, как в предыдущем году. Сейчас уже многие дома с котельными подписали договоры на поставку газа, что является хорошим показателем, не изменилась и цена на газ, а также тарифы для населения. Но я считаю, что тарифы нужно увеличить в два раза и направить деньги на термомодернизацию, заменить старые котлы в котельных, потому что они сегодня очень энергозатратные", — рассказал Сергей Филиппов.

Новый подход к функционированию системы ЖКХ

Сейчас система теплоснабжения Одессы, по словам эксперта, в ужасном состоянии денег на ее ремонт нет. И только благодаря героической работе коммунальщиков город все еще с теплом. Безответственность людей — это наиболее проблемный участок работы в сфере ЖКХ.

"У наших граждан должен измениться подход к восприятию своей собственности, и после этого все будет приводиться в порядок и ремонтироваться. Только после того, как люди поймут, что многоквартирный дом является общей собственностью, а как результат — и наш город является общей собственностью, за которое каждый несет ответственность. Наш опыт показывает, что все можно из ужасного состояния привести к идеальному, нужен только хозяин и персональная ответственность каждого гражданина", — резюмировал Сергей Филиппов.

Эксперт убежден, что сейчас нужно разрушать старую неэффективную систему ЖКХ, которая только качает деньги с граждан. Многоквартирные дома с приватизированными квартирами уже не имеют отношения к старой системе и способны самоорганизовываться и наводить порядок самостоятельно.