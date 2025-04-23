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Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

23 квітня 2025 07:17
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Перемирʼя України з Росією — які перспективи миру на думку одеситів
Люди прогулюються Аркадією в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Питання перемир’я між Україною та Росією залишається одним із найбільш болючих та суперечливих у суспільному дискурсі. На тлі затяжної війни, щоденних обстрілів та страху перед майбутнім, для багатьох українців тема потенційного діалогу з агресором викликає неоднозначні емоції  від відчаю до надії. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що думають одесити про можливість перемир'я з Росією.

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Домовитися неможливо 

У переважної більшості опитаних віра в діалог із Росією  мінімальна або повністю відсутня. Люди пояснюють свою позицію не лише агресією останніх років, але й багаторічним досвідом недовіри до будь-яких обіцянок з боку сусіда. Одеситка Ніна відповідає коротко, але водночас промовисто  її позиція стримана.

"Думаю, що ні неможливе, така моя думка" каже пані Ніна. 

Одеситка Ніна про домовленості з Росією
Одеситка Ніна про можливість домовленостей. Фото: Новини.LIVE

Дехто ж взагалі вважає, що саме питання про перемир’я виглядає наївно або навіть провокативно. Для таких людей ідея домовленостей з країною-агресором  неприйнятна апріорі. 

"Ну то таке питання, що вже містить в себе відповідь ні. Ну хто ж може домовитись з Рашкою?"  розповіла Тетяна. 

Місцева жителька Тетяна про перемовини з Росією
Місцева жителька Тетяна про переговори з Росією. Фото: Новини.LIVE

Росіяни — вбивці

Деякі респонденти висловлюються ще гостріше без дипломатичних обертів. Ірина не приховує обурення і називає речі своїми іменами для неї переговори з агресором є морально неприйнятними.

"Ні, не вірю в перемир'я. Бо росіяни — вбивці, хто з ними домовляється взагалі" каже Ірина. 

Пані Ірина про те що росіяни вбивці
Одеситка Ірина про дії росіян. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто намагається обґрунтувати свою позицію через історичний і культурний контекст. Вероніка звертає увагу не лише на війну, а й на глибшу проблему  небажання Росії визнавати українську ідентичність як окрему і повноцінну. У її словах чітко відчувається тверда переконаність, що домовленості без поваги до України  неможливі.

"Ну як можна домовлятися з тими, хто постійно порушує закони, хто не вважає нас за людей, як націю. Вважає, що ми частина суспільства Росії, а не окрема нація" зазначає Вероніка. 

Одеситка Вероніка про росію
Жителька міста Вероніка про домовленості з Росією. Фото: Новини.LIVE

Надія на перемир'я

Та попри всі реалії війни, знаходяться голоси, які все ж не втрачають віри у можливість миру. Для частини людей  це акт внутрішнього спротиву, бажання триматися за людяність у нелюдських умовах. Перемир’я в їхніх уявленнях  це не політичний акт, а мрія про спокійне життя, про тишу, яку сьогодні сприймають як розкіш. 

"Так. Ну, напевно, тому що дуже багато людей сподівається на це. І чомусь таке відчуття є. І я вважаю, що можливо там є люди, до яких можна достукатись. І вони, можливо, підуть нам на зустріч. Але насамперед це бажання просто. Бажання того, щоб все ж таки вони пішли нам на зустріч і було перемир'я" каже Олеся. 

Одеситка Олеся про надію на перемогу
Одеситка Олеся про надію на перемогу. Фото: Новини.LIVE

Суспільство розривається між розчаруванням та крихкою надією. Перемир’я з Росією сьогодні здається або утопією, або викликом до совісті людства. Проте, незалежно від позиції, кожна думка  це реакція на глибокий досвід, пережитий особисто. І поки триває війна, суспільна дискусія про мир не зникне  бо вона є частиною боротьби за майбутнє.

Раніше ми писали, що росіянин прикинувся киргизом і спробував виїхати з Одещини. А також про те, що вірогідність обстрілу Одеси на 9 травня висока. 

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