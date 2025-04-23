Перемирие Украины с Россией — какие перспективы мира по мнению одесситов

Люди ходят по Аркадии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вопрос перемирия между Украиной и Россией остается одним из самых болезненных и противоречивых в общественном дискурсе. На фоне затяжной войны, ежедневных обстрелов и страха перед будущим, для многих украинцев тема потенциального диалога с агрессором вызывает неоднозначные эмоции — от отчаяния до надежды.

Журналисты Новини.LIVE узнали, что думают одесситы о возможности перемирия с Россией.

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Договориться невозможно

У подавляющего большинства опрошенных вера в диалог с Россией — минимальная или полностью отсутствует. Люди объясняют свою позицию не только агрессией последних лет, но и многолетним опытом недоверия к любым обещаниям со стороны соседа. Одесситка Нина отвечает коротко, но одновременно красноречиво — ее позиция сдержанная.

"Думаю, что нет невозможно, такое мое мнение", — говорит Нина.

Одесситка Нина о возможности договоренностей. Фото: Новини.LIVE

Некоторые же вообще считают, что сам вопрос о перемирии выглядит наивно или даже провокационно. Для таких людей идея договоренностей со страной агрессором — неприемлема априори.

"Ну это такой вопрос, который уже содержит в себе ответ — нет. Ну кто же может договориться с Рашкой?" — рассказала Татьяна.

Местная жительница Татьяна о переговорах с Россией. Фото: Новини.LIVE

Россияне — убийцы

Некоторые респонденты высказываются еще острее — без дипломатических оборотов. Ирина не скрывает возмущения и называет вещи своими именами — для нее переговоры с агрессором морально неприемлемы.

"Нет, не верю в перемирие. Потому что россияне — убийцы, кто с ними договаривается вообще", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина о действиях россиян. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто пытается обосновать свою позицию через исторический и культурный контекст. Вероника обращает внимание не только на войну, но и на более глубокую проблему — нежелание России признавать украинскую идентичность как отдельную и полноценную. В ее словах четко чувствуется твердая убежденность, что договоренности без уважения к Украине — невозможны.

"Ну как можно договариваться с теми, кто постоянно нарушает законы, кто не считает нас за людей, как нацию. Считает, что мы часть общества России, а не отдельная нация", — отмечает Вероника.

Жительница города Вероника о договоренностях с Россией. Фото: Новини.LIVE

Надежда на перемирие

Но несмотря на все реалии войны, находятся голоса, которые все же не теряют веры в возможность мира. Для части людей — это акт внутреннего сопротивления, желание держаться за человечность в нечеловеческих условиях. Перемирие в их представлениях — это не политический акт, а мечта о спокойной жизни, о тишине, которую сегодня воспринимают как роскошь.

"Да. Ну, наверное, потому что очень много людей надеется на это. И почему-то такое ощущение есть. И я считаю, что возможно там есть люди, до которых можно достучаться. И они, возможно, пойдут нам на встречу. Но прежде всего это желание просто. Желание того, чтобы все же они пошли нам на встречу и было перемирие", — говорит Олеся.

Одесситка Олеся о надежде на победу. Фото: Новини.LIVE

Общество разрывается между разочарованием и хрупкой надеждой. Перемирие с Россией сегодня кажется или утопией, или вызовом к совести человечества. Однако независимо от позиции, каждое мнение — это реакция на глубокий опыт, пережитый лично. И пока идет война, общественная дискуссия о мире не исчезнет — потому что она является частью борьбы за будущее.

Ранее мы писали, что россиянин притворился киргизом и попытался выехать из Одесской области. А также о том, что вероятность обстрела Одессы на 9 мая высока.