На Одещині затримали порушників кордону: серед них росіянин, що прикидався киргизо

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державникий кордон. Для цього правоохоронцям прийшлося застосувати зброю та службоваих собак, а один із фігурантів виявився росіянином, що прикидався кіргізом.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

На Одещині неподалік одного з сіл Роздільнянського району прикордонникі виявили трьох порушників, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського держрубежу. На вимоги зупинитися чоловіки не реагували. Тому правоохоронці здійснили 7 попереджувальних пострілів вгору, а також задіяли службового собаку.

За даними слідства, адміністратор одного з каналів у соцмережі дистанційно давав фігурантам вказівки щодо перетину кордону. Вартість даної послуги для кожного клієнта була різною та загалом становила 28 тис. доларів США. Чоловіки не маючи жодних гарантій успішного переправлення, заздалегідь сплатили суму на вказаний ним гаманець. Один із підозрюваних жодних документів при собі не мав, проте він зазначив, що є громадянином Киргизької Республіки. Після додаткової перевірки прикордонники встановили, що чоловік є росіянином. Саме через відсутність документів він вирішив залишити територію України незаконним шляхом.

Яке покарання загрожує

Затриманим повідомили про підозру за ст. 185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України) та ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). Кожен з фігурантів має сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень за відсутність облікових даних, а попереду на них очікує суд, який затвердить суму подальших стягнень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підполковника, якого судили за держзраду. А також про бабусю, яка вистрілила в обличчя онучці.