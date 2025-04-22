Мешканець Одещини забив до смерті свого брата після застілля - як покарають

Підозрюваний на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини нещадно побив свого брата під час хмільного застілля, однак травми виявилися несумісними з життям. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, в гості до жителя Вилківської громади приїхали брати 41-го та 46-ти років. Односельці вживали алкогольні напої, а в розпал хмільних посиденьок між родичами виник конфлікт. Молодший родич побив кулаками старшого і продовжив застілля. Лише за кілька годин зловмисник помітив, що потерпілий не подає ознак життя, подзвонив у поліцію і сповістив, що виявив його мертвим. За результатами огляду тіла, поліцейські попередньо встановили, що чоловік помер через множинні переломи ребер та травматичний шок. Правоохоронці з’ясували всі обставини вечірки і затримали фігуранта.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підполковника, якого судили за держзраду. А також про бабаусю, яка вистрілила в обличчя онучці.