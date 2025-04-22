Житель Одесской области забил до смерти своего брата после застолья — как накажут

Подозреваемый на допросе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области беспощадно избил своего брата во время хмельного застолья, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Фигуранту сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, в гости к жителю Вилковской громады приехали братья 41 и 46 лет. Односельчане употребляли алкогольные напитки, а в разгар хмельных посиделок между родственниками возник конфликт. Младший родственник избил кулаками старшего и продолжил застолье. Лишь через несколько часов злоумышленник заметил, что потерпевший не подает признаков жизни, позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил его мертвым. По результатам осмотра тела, полицейские предварительно установили, что мужчина умер из-за множественных переломов ребер и травматического шока. Правоохранители выяснили все обстоятельства вечеринки и задержали фигуранта.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о подполковнике, которого судили за госизмену. А также о бабушке, которая выстрелила в лицо внучке.