В Одесской области задержали нарушителей границы: среди них россиянин, который притворялся киргизом

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области задержали мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Для этого правоохранителям пришлось применить оружие и служебных собак, а один из фигурантов оказался россиянином, который притворялся киргизом.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

В Одесской области недалеко от одного из сел Раздельнянского района пограничники обнаружили трех нарушителей, которые направлялись в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской госграницы. На требования остановиться мужчины не реагировали. Поэтому правоохранители осуществили 7 предупредительных выстрелов вверх, а также задействовали служебную собаку.

По данным следствия, администратор одного из каналов в соцсети дистанционно давал фигурантам указания по пересечению границы. Стоимость данной услуги для каждого клиента была разной и в общем составляла 28 тыс. долларов США. Мужчины не имея никаких гарантий успешной переправки, заранее оплатили сумму на указанный им крипто кошелек. Один из подозреваемых никаких документов при себе не имел, однако он отметил, что является гражданином Кыргызской Республики. После дополнительной проверки пограничники установили, что мужчина является россиянином. Именно из-за отсутствия документов, он решил покинуть территорию Украины незаконным путем.

Какое наказание грозит

Задержанным сообщили о подозрении по ст. 185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины) и ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). Каждый из фигурантов должен уплатить штраф в размере 8 500 гривен за отсутствие учетных данных, а впереди их ожидает суд, который утвердит сумму дальнейших взысканий.

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