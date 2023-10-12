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Наслідки атаки на Одещину: російський БпЛА знову впав у Румунії (реакція МЗС)

12 жовтня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський БпЛА знову впав у Румунії
Падіння російського дрона у Румунії. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Румунії закликали країну-агресорку Росію припинити атаки на Україну. Це сталося після чергового падіння БпЛА окупантів на території члена НАТО. 

Про це на своїй сторінці в Х (колишній Twitter) повідомила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

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Одобеску наголосила, що насамперед йдеться про Одеську область, яка безпосередньо межує з Румунією. Вона назвала атаки цивільної прикордонної інфраструктури огидними. 

"На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини", — додала Одобеску.

В Румунії 12 жовтня знову впав дрон

За інформацією міноборони, близько 5 ранку військові виявили безпілотник, який втратив навігацію та прилетів "із зони конфлікту в Україні".

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", — додали у відомстві.

Нагадаємо, атакуючи цивільну інфраструктуру України, зокрема порти на півдні Одеської області, Росія чинить воєнні злочини, ставлячи під загрозу й інші країни. На території Румунії вже знаходили уламки російських дронів, тож країна-член НАТО занепокоєна безпекою своїх громадян.

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