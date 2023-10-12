Российский БпЛА снова упал в Румынии

Падение российского дрона в Румынии. Фото: скриншот с видео

В Румынии призвали страну-агрессора Россию прекратить атаки на Украину. Это произошло после очередного падения БпЛА оккупантов на территории члена НАТО.

Об этом на своей странице в Х (бывший Twitter) сообщила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

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Одобеску подчеркнула, что, прежде всего, речь идет об Одесской области, которая непосредственно граничит с Румынией. Она назвала атаки гражданской пограничной инфраструктуры отвратительными.

"На румынской земле были найдены новые доказательства взрыва. Мы призываем Россию прекратить эти военные преступления", — добавила Одобеску.

В Румынии 12 октября снова упал дрон

По информации минобороны, около 5 утра военные обнаружили беспилотник, потерявший навигацию и прилетевший "из зоны конфликта в Украине".

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданы и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", — добавили в ведомстве.

Напомним, атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе порты на юге Одесской области, Россия совершает военные преступления, ставя под угрозу и другие страны. На территории Румынии уже находились обломки российских дронов, поэтому страна-член НАТО обеспокоена безопасностью своих граждан.