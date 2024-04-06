Наслідки атаки на Одесу 5 квітня — близько ста квартир залишились без вікон

Розбите вікно. Фото: ОМР

5 квітня внаслідок російської атаки по Одесі зазнали серйозних ушкоджень близько 16 житлових будинків. Наразі комунальники прибирають скло, на місці працює оперативний штаб.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, вибуховою хвилею вибито близько 100 вікон у квартирах одеситів. Крім того, внаслідок атаки також постраждали приміщення садівника КП "Міськзелентрест" та Одеського ліцею №23. Зараз комунальники приводять до належного стану території загального користування, а мешканцям надається тимчасова плівка для закриття вікон.

Комунальники завішують вікна. Фото: ОМР

Постраждалий будинок. Фото: ОМР

Робота оперативного штабу

Для допомоги постраждалим людям 6 квітня було розгорнуто районний оперативний штаб в Пересипському районі Одеси. Протягом першої половини дня до нього звернулось 44 власники квартир, яким надали роз'яснення щодо отримання адресної матеріальної допомоги та компенсації за державною Програмою єВідновлення. А уже з понеділка одесити постраждалих будинків зможуть отримувати консультації та допомогу в Пересипській районній адміністрації.

Хлопці відрізають плівку. Фото: ОМР

Більше про атаку

Вчора ввечері, з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, росіяни спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено. Вибуховою хвилею та падінням уламків побито скло торговельних об'єктів в прибережній зоні та будинках. Інформації про постраждалих не надходило.

Пошкоджений магазин. Фото: ОМР

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. Два з них були збиті над акваторією Чорного моря зенітною ракетною бригадою.