Последствия атаки на Одессу 5 апреля — почти сто квартир остались без окон

Разбитое окно. Фото: ОМР

5 апреля в результате российской атаки по Одессе получили серьезные повреждения около 16 жилых домов. В настоящее время коммунальщики убирают стекло, на месте работает оперативный штаб.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Атака на Одессу 5 апреля: последствия

По информации мэрии, взрывной волной выбито около 100 окон в квартирах одесситов. Кроме того, в результате атаки также пострадали помещение садовода КП "Горзелентрест" и Одесского лицея №23. Сейчас коммунальщики приводят в надлежащее состояние территории общего пользования, а жителям предоставляется временная пленка для закрытия окон.

Коммунальщики завешивают окна. Фото: ОМР

Пострадавший дом. Фото: ОМР

Работа оперативного штаба

Для помощи пострадавшим людям 6 апреля был развернут районный оперативный штаб в Пересыпском районе Одессы. В течение первой половины дня к нему обратилось 44 владельца квартир, которым предоставили разъяснения по получению адресной материальной помощи и компенсации по государственной программе Евосстановления. А уже с понедельника одесситы пострадавших домов смогут получать консультации и помощь в Пересыпской районной администрации.

Ребята отрезают пленку. Фото: ОМР

Больше об атаке

Вчера вечером, из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, россияне направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Взрывной волной и падением обломков были избиты стекла торговых объектов в прибрежной зоне и домах. Информация о пострадавших не поступала.

Поврежденный магазин. Фото: ОМР

Напомним, сегодня утром в Одессе раздались взрывы . Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.