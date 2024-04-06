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Последствия атаки на Одессу 5 апреля — почти сто квартир остались без окон

6 апреля 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Последствия атаки на Одессу 5 апреля — почти сто квартир остались без окон
Разбитое окно. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

5 апреля в результате российской атаки по Одессе получили серьезные повреждения около 16 жилых домов. В настоящее время коммунальщики убирают стекло, на месте работает оперативный штаб.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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По информации мэрии, взрывной волной выбито около 100 окон в квартирах одесситов. Кроме того, в результате атаки также пострадали помещение садовода КП "Горзелентрест" и Одесского лицея №23. Сейчас коммунальщики приводят в надлежащее состояние территории общего пользования, а жителям предоставляется временная пленка для закрытия окон.

Последствия атаки на Одессу 5 апреля - более ста квартир остались без окон - фото 1
Коммунальщики завешивают окна. Фото: ОМР
Последствия атаки на Одессу 5 апреля - более ста квартир остались без окон - фото 2
Пострадавший дом. Фото: ОМР

Работа оперативного штаба

Для помощи пострадавшим людям 6 апреля был развернут районный оперативный штаб в Пересыпском районе Одессы. В течение первой половины дня к нему обратилось 44 владельца квартир, которым предоставили разъяснения по получению адресной материальной помощи и компенсации по государственной программе Евосстановления. А уже с понедельника одесситы пострадавших домов смогут получать консультации и помощь в Пересыпской районной администрации.

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Ребята отрезают пленку. Фото: ОМР

Больше об атаке

Вчера вечером, из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, россияне направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Взрывной волной и падением обломков были избиты стекла торговых объектов в прибрежной зоне и домах. Информация о пострадавших не поступала.

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Поврежденный магазин. Фото: ОМР

Напомним, сегодня утром в Одессе раздались взрывы . Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.

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